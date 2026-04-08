Cruz Roja muestra su indignación por los intensos bombardeos israelíes en Líbano

"La población de Líbano esperaba impaciente un acuerdo de alto el fuego, pero una oleada de ataques mortales ha sumido al país en el pánico y el caos", señaló en un comunicado la jefa de la delegación de CICR en Líbano, Agnés Dhur.

El comité destacó que los ataques con armas explosivas pesadas y de amplio alcance, muchos de ellos en barrios concurridos, se llevaron a cabo sin mensajes previos de advertencia.

La Cruz Roja Libanesa, socia nacional de CICR, participa en la atención a las víctimas, y desplegó un centenar de ambulancias en todo el país para atender a los heridos.