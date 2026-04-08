El Ejército israelí reitera sus órdenes de evacuación: "La tregua no se aplica en Líbano"

"La operación en el Líbano continúa, el alto el fuego no se aplica en el Líbano", dice el comunicado, que reitera las órdenes de desplazamiento ya vigentes, pero se produce horas después de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, determinara que la tregua sí incluye al país levantino.

Las fuerzas armadas israelíes aseguraron que continúan combatiendo al grupo chií libanés Hizbulá en el sur del país y afirmaron que la población que permanezca en la zona estará arriesgando su vida.

Desde el último ataque de Irán hacia las 3.00 hora local (00.00 GMT) al norte del país, Israel tampoco ha registrado ataques provenientes de Líbano, que hasta ayer eran una constante en el norte del país.

Pese al anuncio de Pakistán, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya afirmó esta madrugada que la campaña en Líbano iba a seguir adelante.

El Ejército libanés instó este miércoles a la ciudadanía a posponer su regreso por motivos de seguridad a las localidades del sur por el avance israelí.

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También esta mañana, las fuerzas armadas de Israel ordenaron desplazamientos en una localidad próxima a la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, ante ataques inminentes.

Desde que Israel lanzó su campaña de bombardeos y la operación terrestre en Líbano el 2 de marzo (si bien venía atacando casi a diario el país vecino pese al alto el fuego que llevaba en vigor desde 2024), 1.500 personas han muerto en territorio libanés y otras 4.800 han resultado heridas.

Once soldados del Ejército de Israel han muerto en combate en el sur de Líbano (uno de ellos por fuego amigo), mientras que dos personas han muerto por ataques de Hizbulá contra el norte del Estado hebreo. Además, otro civil murió por un fuego de artillería errado de las fuerzas armadas en la localidad israelí de Misgav Am, junto a la divisoria.