El euro sube hasta los 1,17 dólares tras el acuerdo para el alto el fuego en Irán

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1699 dólares, frente a los 1,1575 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas del martes.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1706 , frente a los 1,1557 dólares de la jornada anterior.

La semana pasada, la moneda única bajó con respecto al dólar debido al encarecimiento del petróleo -que presiona a la baja al euro porque se paga en dólares y porque debilita a la economía de la eurozona- y la aversión al riesgo, que suele llevar a los inversores a buscar refugio en el dólar.

Ahora, el acuerdo para la reapertura de Ormuz ha provocado el desplome del precio del petróleo, que ha arrastrado consigo al billete verde, aunque está por ver si el alto el fuego se mantiene, puesto que la Compañía Nacional de Petroleo de Irán ya ha denunciado este miércoles un ataque enemigo contra su refinería en la isla de Lavan, situada en el golfo Pérsico, horas después de la entrada en vigor de la tregua.

A pesar de ello, el tráfico se ha reanudado con cautela en el día de hoy en el estratégico estrecho, donde se han registrado primeros indicios de actividad marítima, aunque no se esperan por el momento movimientos importantes.

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Algunas de las principales navieras a nivel global, como Hapag-Lloyd y Maersk, ya han adelantado que esperarán un tiempo antes de decidir si reanudan la circulación, y no existes garantías de que el petróleo de Oriente Medio vuelva a fluir en grandes volúmenes a corto plazo.