El Nikkei sube casi un 5 % en la media sesión tras el alto el fuego entre Irán y EE.UU.

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, crecía un 4,96 %, o 2.649,27 puntos, hasta las 56.078,83 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subía un 3,06 %, o 111,93 puntos, hasta 3.765,95 enteros.

El parqué tokiota se vio impulsado este miércoles por las noticias sobre el alto el fuego y el anuncio de Irán de que el paso por el estratégico estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha afectado al suministro mundial de crudo, será posible durante las próximas dos semanas.

El sector tecnológico estuvo entre los más beneficiados. En semiconductores, la firma Advantest se disparó un 11,08 %, y Tokyo Electron crecía un 8,79 %.

El gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA), avanzaba además un 6,14 %.

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En automóviles, el fabricante Toyota, la empresa de mayor capitalización local, sumaba un 4,31 %.

Las noticias sobre la reapertura de Ormuz no sentó tan bien a las navieras, que llegaron a la media sesión en rojo: Mitsui O.S.K. Lines perdía un 3,71 %, Nippon Yusen Kaisha bajaba un 3,63 % y Kawasaki Kisen Kaisha descendía un 4,64 %.

Mientras, la compañía eléctrica TEPCO crecía un 2,34 %, el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony avanzaba un 2,42 % y el principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, sumaba un 2,97 %.