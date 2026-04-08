Erdogan felicita a Trump por el alto el fuego con Irán y pide que no se sabotee

Erdogan habló con Trump sobre la situación en la región y especialmente sobre el alto el fuego con Teherán, de dos semanas de duración y alcanzado anoche con mediación de Pakistán, informó la oficina de comunicación de la Presidencia turca.

El mandatario turco expresó su satisfacción por "esta ventana de oportunidades de dos semanas tras 40 días duros y problemáticos para todo el mundo", que evaluó como "excelente para alcanzar un acuerdo de paz duradero".

Agregó que "no se debe dar ninguna oportunidad" a posibles intentos de "sabotaje del proceso" y reiteró la voluntad de Turquía de apoyar las negociaciones, junto a Pakistán.

En las últimas semanas, Ankara había reiterado su disposición a acoger encuentros internacionales para poner fin a la guerra con Irán, pero el Gobierno estadounidense prefirió a Pakistán como mediador.

Trump dijo este miércoles que los ataques de Israel contra la milicia chií Hizbulá en el Líbano son una "escaramuza" separada de la guerra librada junto a Israel contra Irán, por lo que no forman parte del alto el fuego temporal alcanzado la pasada noche.

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Teherán, sin embargo, habría interrumpido hoy la navegación de buques petroleros por el estrecho de Ormuz debido a esos ataques en el Líbano, según informaron medios iraníes.

Turquía mantiene buenas relaciones con el Gobierno iraní, con el que ha estado en continuo contacto durante la guerra, pero también ha condenado reiteradamente los contraataques de Teherán contra países árabes del Golfo que albergan bases estadounidenses.