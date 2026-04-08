España convoca a la embajadora israelí en funciones por la retención de un soldado español

El casco azul español había sido detenido este martes después de que el Ejército de Israel bloqueara un convoy logístico de la misión de FINUL en el Líbano.

Fue liberado menos de una hora después de que España trasladara su "más enérgica protesta" tanto ante Naciones Unidas como ante Israel.

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, fue quien confirmó la liberación del soldado y explicó que el convoy logístico con soldados españoles tenía como misión proporcionar alimentos al contingente indonesio en su posición en la frontera cuando fueron detenidos por una patrulla de Israel.

Robles aseguró también que, tras la protesta de España por este incidente, este país ha recibido "garantías" de que quien tuvo ese comportamiento que viola la legalidad va a ser sancionado.

Los ataques de Israel contra Líbano comenzaron el 2 de marzo, con una campaña de bombardeos contra todo el país y una operación terrestre en el sur, según el país hebreo para combatir a la milicia de Hizbulá, proiraní.

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Según las autoridades libanesas, más de 1.500 personas han muerto en territorio libanés y otras 4.800 han resultado heridas en los ataques de Israel.