Israel dice haber alcanzado "grandes logros" en Irán, pero prevé seguir atacando el Líbano

"Hemos conseguido grandes logros en Irán. Creo que es un poco prematuro sacar conclusiones en las primeras horas del alto el fuego, y además existe una capa de incertidumbre sobre cómo será el futuro ajena a factores del ámbito militar", dijo en una videoconferencia con medios el portavoz castrense, Nadav Shoshani.

Añadió que en el Líbano el Ejército también ha "logrado buenos resultados", pero insistió en que la "amenaza sobre la población civil israelí persiste", por lo que Israel no aceptará un alto el fuego simultáneo.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, apuntó en un comunicado en hebreo que Israel continuará atacando a la milicia chií Hizbulá "sin descanso" hasta "agotar todas las oportunidades para hacerlo".

El Ejército anunció este miércoles por la tarde haber atacado más de 100 objetivos en tan solo diez minutos en todo el Líbano, la mayor oleada de ataques desde el 2 de marzo, causando pánico entre la población civil.

Según Shoshani, este ataque a gran escala se produjo hoy tras semanas de "preparación meticulosa".

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"Es algo en lo que hemos estado trabajando, planificando meticulosamente durante semanas. Se necesita tiempo para generar más de 100 objetivos precisos y para desarrollar la capacidad de realizar decenas de ataques aéreos en distintas ubicaciones de forma simultánea", dijo.