Jefe de d.humanos ONU condena la "espantosa" masacre israelí en Líbano tras alto el fuego

"Semejante carnicería, pocas horas después de acordarse un alto el fuego con Irán, resulta inconcebible y ejerce una enorme presión sobre una paz frágil, tan desesperadamente necesaria para los civiles", señaló el jefe de derechos humanos de la ONU en un comunicado.

Los informes recibidos por su oficina, según los cuales cientos de personas, entre ellas civiles, han muerto o resultado heridas son "estremecedores", aseguró el alto comisionado.

Türk indicó que las propias autoridades israelíes han informado de unos cien ataques en todo el Líbano en apenas de diez minutos, con hospitales desbordados por el alto número de víctimas.

Según la Defensa Civil libanesa, hubo al menos 254 muertos y 1.165 heridos este miércoles en esa oleada de bombardeos israelíes sin precedentes contra diferentes zonas del Líbano.

"Un equipo de derechos humanos de la ONU presente en el lugar de uno de los ataques en Beirut describió una escena de devastación y afirmó haber visto varios cadáveres entre los escombros", relató.

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El alto comisionado recordó que antes del miércoles las autoridades libanesas habían informado de más de 1.500 fallecidos por ataques israelíes desde el 2 de marzo, así como más de un millón de desplazados, mientras Israel emitía órdenes de desplazamiento sobre aproximadamente un 14 % del territorio de Líbano.

"La comunidad internacional debe actuar con rapidez para poner fin a esta pesadilla", afirmó Türk, quien añadió que los esfuerzos por lograr la paz en la región "seguirán siendo incompletos mientras el pueblo libanés siga viviendo bajo el fuego constante, desplazado a la fuerza y con temor a nuevos ataques".