Kuwait convoca a encargado de negocios iraquí tras irrupción de manifestantes en consulado

Exteriores kuwaití entregó al encargado de negocios iraquí, Zaid Shanshal, "una nota de protesta" por los incidentes en el edificio consular de Basora, unos actos que las autoridades del pequeño país del golfo Pérsico calificaron de "una violación flagrante de las normas y convenios internacionales" por parte de su vecino Irak.

Según la agencia de noticias oficial kuwaití KUNA, "se insistió en la necesidad de que la parte iraquí tome medidas urgentes y firmes para perseguir y responsabilizar a los implicados en estos actos criminales, garantizando que no se repitan en el futuro".

Asimismo, pidió a las autoridades iraquíes que adopten medidas que garanticen "el fortalecimiento de la seguridad y protección de las sedes de las misiones del Estado de Kuwait en Irak".

Varios países árabes condenaron el asalto al consulado de Kuwait en Basora, que se produjo anoche mientras Estados Unidos e Irán estaban ultimando el acuerdo de alto el fuego de dos semanas y después de que un ataque con cohetes lanzado presuntamente desde territorio kuwaití matara a tres civiles al impactar en una vivienda de esta ciudad fronteriza.

Según medios locales, algunos de los manifestantes ondearon banderas de milicias proiraníes de Irak que han participado en el lanzamiento de ataques contra intereses estadounidenses en Oriente Medio tras el estallido de la guerra el pasado 28 de febrero, pero fueron dispersados por la Policía, que lanzó gases lacrimógenos.

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En respuesta al incidente, el Ministerio de Exteriores iraquí afirmó que Bagdad rechaza "enérgicamente cualquier transgresión o violación de las misiones diplomáticas y consulares", y anunció la creación de una comisión de investigación para esclarecer los hechos.

Además, condenó "el ataque con misiles dirigido contra zonas de la gobernación de Basora, en el distrito de Al Zubair, que provocó la muerte de varios civiles inocentes", mientras que denunció que la acción fue lanzada "desde el territorio de un país vecino" y exigió respeto a la soberanía e integridad territorial de Irak.