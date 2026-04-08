La Bolsa de Fráncfort sube un 5,06 % por el alto el fuego temporal en Irán

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganaba al cierre un 5,06%, hasta 24.080,63 puntos, frente a los 23.168,08 puntos con que cerró el martes y los 24.064 puntos de la apertura de hoy al conocerse la noticia de la tregua.

El MDAX de las medianas empresas subió un 5,43 % hasta los 30.295,08 puntos.

La afirmación de Irán de que volverá a permitir la circulación por el estratégico estrecho fue recibida con alborozo por las bolsas, al tiempo que se desplomaba el precio del petróleo ante la perspectiva de que se pueda retomar su transporte por Ormuz, por donde circula una cuarta parte del flujo global.

Sin embargo, aunque en el día de hoy se han registrado primeros y cautelosos movimientos a través del paso, las grandes navieras como Maersk y Hapag-Lloyd ya han afirmado que esperarán a ver cómo evoluciona la situación antes de decidirse a reanudar el tráfico por Ormuz.

Ya cerca del cierre de la negociación, la agencia iraní Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, afirmó que la navegación de los buques petroleros por el estrecho ha vuelto a ser interrumpida tras el ataque de Israel al Líbano en el que han muerto decenas de personas.

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Además, Irán ha denunciado varias violaciones del alto el fuego con ataques en su territorio a una refinería en la isla de Lavan, situada en el golfo Pérsico, y también con la interceptación de un dron en la ciudad de Lar, por lo que ha prometido "una respuesta firme y contundente".

Trump, por su parte, dijo que los ataques de Israel contra Hizbulá en el Líbano son una "escaramuza" separada de la guerra librada junto al Estado judío contra Irán, por lo que no forman parte del cese el fuego temporal alcanzado la pasada noche con Teherán.

El fabricante de chips Infineon Technologies se disparó un 11,90 % hasta 42,83 euros.

La división energética de Siemens ganó un 11,48 % hasta 164,70 euros, mientras que la tecnológica alemana se apreció en un 10,19 % hasta 231,40 euros.

Por el contrario, la propia empresa de la bolsa de Fráncfort perdió un 1,29 % hasta 253,20 euros, la energética RWE cedió un 0,44 % hasta 58,42 euros y la química Brenntag un 0,42 % hasta 57,32 euros.