La UE celebra el alto el fuego en Oriente Medio, una "desescalada muy necesaria"

"Acojo con satisfacción el alto el fuego de dos semanas acordado anoche por Estados Unidos e Irán. Supone una desescalada muy necesaria. Agradezco a Pakistán su labor de mediación. Ahora es fundamental que continúen las negociaciones para alcanzar una solución duradera a este conflicto. Seguiremos coordinándonos con nuestros socios con este fin", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en redes sociales.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, aplaudió también el anuncio del alto el fuego y urgió a todas las partes a "cumplir con sus términos" para lograr una paz sostenible en la región.

"La UE está preparada para apoyar los esfuerzos en marcha y sigue en contacto constante con sus socios en la región", apuntó Costa, que agradeció la labor de Pakistán y el resto de involucrados en facilitar el acuerdo cerrado esta madrugada por Washington y Teherán.

También la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Kaja Kallas, escribió en sus redes sociales que el acuerdo "supone un paso atrás para alejar la amenaza tras semanas de escalada" y crea un espacio para la "diplomacia hacia un pacto duradero".

"El acuerdo (...) brinda una oportunidad muy necesaria para atenuar las amenazas, detener los lanzamientos de misiles, reanudar el tráfico marítimo y crear un margen para la diplomacia con vistas a un acuerdo duradero. El estrecho de Ormuz debe volver a estar abierto al tráfico", urgió.

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En sus redes sociales, Kallas compartió que mantuvo una llamada telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, para agradecerle haber logrado este acuerdo.

"La puerta a la mediación debe permanecer abierta, ya que las causas subyacentes de la guerra siguen sin resolverse. La UE está dispuesta a apoyar esos esfuerzos y está en contacto con sus socios de la región", añadió.

La jefa de la diplomacia comunitaria viaja este mismo miércoles a Arabia Saudí para proseguir los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra y mantendrá encuentros con el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, y el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Jasem Al Budaiwi, entre otros.