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08 de abril de 2026 - 11:25

Más del 70 % de los moldavos apoya la reanudación del diálogo energético con Rusia

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Moscú, 8 abr (EFE).- Más del 70 % de los moldavos apoyan la reanudación del diálogo energético con Rusia y opinan que Europa debería de hacer lo mismo, según una encuesta publicada este miércoles.

Por EFE

De acuerdo con el sondeo, que cita el portal Noi.md, solo poco más de un 20 % se pronuncia contra cualquier negociación con Rusia.

Al responder a la pregunta sobre quién debe iniciar ese diálogo, el 26 % de los encuestados dieron el nombre de la presidenta moldava, Maia Sandu, y el 9 % opinaron que esa misión le corresponde al primer ministro, Alexandru Munteanu.

El mes pasado, las autoridades moldavas anunciaron la decisión de iniciar recortes del gasto público a raíz de la crisis energética causada por la guerra en Oriente Medio.

El primer ministro explicó que la medida se debe a "la tensa situación económica internacional y la creciente presión sobre los precios de la energía y los combustibles".

Desde principios de marzo, los precios de la gasolina y el diésel en Moldavia marcan nuevos récords cada semana.