De acuerdo con el sondeo, que cita el portal Noi.md, solo poco más de un 20 % se pronuncia contra cualquier negociación con Rusia.

Al responder a la pregunta sobre quién debe iniciar ese diálogo, el 26 % de los encuestados dieron el nombre de la presidenta moldava, Maia Sandu, y el 9 % opinaron que esa misión le corresponde al primer ministro, Alexandru Munteanu.

El mes pasado, las autoridades moldavas anunciaron la decisión de iniciar recortes del gasto público a raíz de la crisis energética causada por la guerra en Oriente Medio.

El primer ministro explicó que la medida se debe a "la tensa situación económica internacional y la creciente presión sobre los precios de la energía y los combustibles".

Desde principios de marzo, los precios de la gasolina y el diésel en Moldavia marcan nuevos récords cada semana.