Multan a una estudiante de Moscú por publicar un vídeo con un beso entre dos mujeres

La estudiante acompañó el vídeo con el comentario: "Las fantasías eróticas se hacen realidad".

Según el medio, la Justicia rusa también acusó a la joven de publicar otra grabación en la que "una mujer roza la zona facial de la otra con su lengua".

La moscovita admitió parcialmente su culpa al afirmar que "desconocía que estaba prohibido publicar ese tipo de vídeos".

El Tribunal Supremo de Rusia prohibió en noviembre de 2023 el movimiento internacional LGTB, al considerarlo una 'organización extremista', tras lo cual las autoridades rusas se lanzaron a la captura de cualquier indicio de relaciones no tradicionales.

Un año antes, en noviembre de 2022, la Duma (Cámara de Diputados) ya había aprobado una ley que prohibía totalmente la propaganda LGTB, además de la pedofilia y el cambio de sexo.

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Además, en junio de 2023 se prohibieron las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo, lo que provocó una gran alarma entre los transexuales.

En los últimos meses, las autoridades rusas han sancionado a cadenas de tiendas de libros al hallar títulos que promovían las relaciones gay, vetando listas de obras y autores.