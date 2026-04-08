Omán pide intensos esfuerzos para una solución permanente de la crisis en el Golfo

El ministerio de Exteriores omaní subrayó en un comunicado "la importancia de intensificar los esfuerzos para encontrar soluciones que pongan fin a la crisis de raíz y logren un cese permanente de las hostilidades en la región".

La nota también alabó los "esfuerzos realizados por la República Islámica de Pakistán al respecto, así como los de todas las partes que abogan por el fin de la guerra".

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la suspensión durante dos semanas de sus amenazas de atacar infraestructuras civiles iraníes y el inicio de un alto el fuego durante este periodo de tiempo, en el marco de unas negociaciones efectuadas con la intermediación de autoridades paquistaníes.

A cambio, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, dijo que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante el mismo periodo de dos semanas a raíz del acuerdo con EE.UU.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador entre las partes, confirmó que el alto a las hostilidades entra en vigor de forma inmediata en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares de la región.

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Omán, que integra la alianza política y económica del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), -compuesto también por Arabia Saudí, Catar, Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos- ejerció de mediador en varias rondas de negociaciones entre EE.UU. e Irán en Mascate y Roma en un intento de alcanzar un acuerdo antes de desatarse la guerra el pasado 28 de febrero tras los ataques junto a Israel.

Los países del CCG, todos aliados de EE.UU. y en algunos de los cuales Washington mantiene bases militares, han sufrido ataques con cientos de misiles y drones iraníes en las últimas semanas, que han dañado varias de sus instalaciones civiles, incluidas refinerías y yacimientos de petróleo y gas.