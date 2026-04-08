Panamá haría "valioso" aporte al Mercosur como miembro pleno, destaca canciller paraguayo

"Para el Mercosur, el aporte de Panamá es muy valioso como miembro pleno, (algo) que estamos persiguiendo en su conjunto", dijo Ramírez durante una rueda de prensa junto a su par panameño, Javier Martínez-Acha, en la sede de la Cancillería de Paraguay en Asunción.

En este sentido, el titular de Relaciones Exteriores paraguayo resaltó las capacidades logísticas para el comercio del país centroamericano, que a través de su Canal y usando el mar Caribe une los océanos Atlántico y Pacífico.

Asimismo, Ramírez indicó que en el seno del Mercosur "se trabaja" para que Panamá se adapte al "acervo institucional" del bloque y de los acuerdos comerciales firmados, como el que el grupo fundado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay suscribió en enero pasado con la Unión Europea, y que creó la mayor zona de libre comercio del mundo con más de 700 millones de consumidores.

Este pacto empezará a aplicarse de forma provisional a partir del próximo 1 de mayo, luego de su ratificación en los Parlamentos de los países del Mercosur.

Panamá, asociado al Mercosur desde diciembre de 2024, es la primera nación fuera de Suramérica en integrar el bloque creado en Asunción en 1991.

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También integra el bloque Bolivia, que se adhirió en 2015 y atraviesa por un periodo de transición para adecuar su entramado legal y arancelario a las reglas del órgano.

De igual forma, el Mercosur aceptó a Venezuela como miembro pleno en 2012. Sin embargo, en 2017, el bloque invocó su "cláusula democrática", es decir, el Protocolo de Ushuaia, para suspender al país caribeño por la represión de las protestas contra el entonces presidente Nicolás Maduro y el llamado que este hiciera para instalar una Constituyente, que asumió los poderes del Legislativo que controlaba la oposición.