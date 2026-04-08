Portugal avisa de la importancia de un cese de las hostilidades en el Líbano

"Es muy importante poner fin a las hostilidades en el Líbano para que tengamos un acuerdo global estos días y crear el ambiente para que puedan prosperar negociaciones constructivas", dijo Rangel en una rueda de prensa conjunta en Lisboa con el titular de Comercio de Turquía, Omer Bolat, tras la firma de un protocolo de cooperación bilateral.

El jefe de la diplomacia lusa consideró que las partes deben en este momento mostrar contención y respetar el alto el fuego anunciado para que las negociaciones puedan ser "significativas" y pueda haber una solución justa y duradera.

Rangel alabó la mediación de Pakistán y los esfuerzos similares por parte de Turquía, Egipto y Arabia Saudí.

Por su parte, Bolat explicó que su país ha tenido "un gran papel en los esfuerzos por la paz" entre las dos partes y manifestó su esperanza de que esta tregua de 15 días sea tiempo suficiente para que ambos bandos se sienten y discutan los puntos de un acuerdo más amplio.

Los dos ministros dieron estas declaraciones tras rubricar el protocolo de la comisión económica y comercial conjunta Portugal-Turquía, que este miércoles celebra su quinta sesión.

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Rangel recordó que en 2026 se cumple el 100 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, que pasan por un momento "extraordinario".

Afirmó que hay más de cuarenta vuelos semanales entre Turquía y Portugal, dos países, subrayó, defensores del multilateralismo y del comercio internacional.

Por su parte, Bolat explicó que tanto en la reunión bilateral que hoy mantuvo con Rangel, como en la posterior que tuvieron acompañados de sus respectivos equipos, hablaron sobre cómo expandir la colaboración en ámbitos como el comercio, las inversiones, la industria de defensa, la energía, el transporte y sector logístico.

"También conversamos sobre cómo desarrollar nuestra cooperación existente y floreciente en temas dentro del marco de la Unión Europea, incluyendo la modernización de las aduanas de la unión, la transformación verde, y la economía circular y digital en un periodo marcado por el aumento de la incertidumbre regional y global", dijo.