Presidente libanés dice que la "masacre" cometida por Israel desafía los esfuerzos de paz

"Hoy, Israel vuelve a intensificar su agresión, perpetrando otra masacre que se suma a su oscuro historial, desafiando flagrantemente todos los valores humanos e ignorando todos los esfuerzos encaminados a la desescalada y la estabilidad", dijo la Presidencia libanesa en un comunicado.

Aoun denunció que "estos ataques bárbaros" ignoran todos los entendimientos alcanzados, en referencia al alto el fuego entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá que entró en vigor en noviembre de 2024, pero que ha sido violado casi a diario desde entonces.

Ante esta nueva escalada, el jefe de Estado libanés responsabilizó "plenamente a Israel de sus consecuencias" y afirmó que estas acciones "solo conducirán a una mayor tensión e inestabilidad en un momento en el que todos necesitamos más que nunca la desescalada y el respeto a los compromisos".

"Enfatizamos la necesidad de que la comunidad internacional asuma su responsabilidad para detener estos ataques reiterados y poner fin a este enfoque agresivo que amenaza la seguridad y la estabilidad en la región", sentenció.

Este miércoles, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés afirmó que "la fuerza aérea enemiga israelí lanzó una oleada de ataques simultáneos en varias regiones libanesas, lo que resultó en un saldo inicial de decenas de mártires y cientos de heridos".

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El Ejército de Israel aseguró que se trata de su "mayor ataque" en el Líbano desde que comenzara las hostilidades contra el país mediterráneo el 2 de marzo en el contexto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Tras la entrada en vigor el martes de la tregua entre Washington y Teherán, Hizbulá ya instó a los libaneses en un comunicado a que "mantengan la paciencia, la firmeza y la espera", y pidió que no regresen a las zonas castigadas por los bombardeos "antes de que se emita la declaración oficial y definitiva del alto el fuego en el Líbano".

"Este enemigo traicionero y bárbaro, que busca evadir la realidad de su derrota, podría recurrir a intentos engañosos para crear una falsa impresión de victoria que no pudo alcanzar en el campo de batalla", auguró entonces la formación chií aliada de Irán.

Según las autoridades libanesas, más de 1.500 personas han muerto en territorio libanés y otras 4.800 han resultado heridas en los ataques de Israel tras el estallido a finales de febrero de la guerra en Oriente Medio.