Rumanía despliega dos cazas tras ataques con drones rusos cerca de la frontera con Ucrania

Los radares rumanos detectaron 17 objetivos aéreos en las últimas horas, pero ninguno entró en el espacio aéreo rumano.

Las fuerzas rusas atacaron con sus drones objetivos civiles e infraestructuras en Ucrania, cerca de la comarca rumana de Tulcea.

“Dos aviones F-16 despegaron de la 86 Base Aérea de Borcea (sureste) y los sistemas antiaéreos se pusieron en posición de disparo”, precisó el Ministerio rumano en un comunicado.

Las primeras alertas se activaron a las 03.44 hora local (01.44 GMT) y a las 08.00 la población local recibió una alerta en sus teléfonos móvil según la que “existe la posibilidad de caída de objetos desde el espacio aéreo”.

Los ciudadanos fueron instados a mantener la calma, ir a sótanos o refugios de protección civil o permanecer dentro de sus casas, lejos de ventanas y paredes exteriores.

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Desde el comienzo de la guerra en Ucrania en 2022, Rumanía ha registrado varios incidentes con drones rusos cerca o dentro de su espacio aéreo, con fragmentos de drones hallados en territorio rumano, algunos con carga explosiva.