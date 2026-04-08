Rusia condena a entre 6 y 12 años a seis integrantes de movimiento antibélico Vesná

Los seis imputados fueron acusados de "crear una organización extremista (...) que atentaba contra los derechos ciudadanos, instigación a desórdenes masivos, llamamientos contra la seguridad del Estado, difusión de noticias falsas sobre el Ejército", según informó el canal de Telegram Bumaga (Papel).

Las sentencias más severas recayeron sobre Anna Arjípova, condenada a 12 años, y a Yan Ksenzhepólski, que recibió 11 años. Los restantes fueron condenados a 10 años, siete años y medio, y seis años y dos meses.

Según Bumaga, uno de ellos reconoció su culpa e hizo confesiones incriminatorias contra el resto, por lo que su sentencia fue menos severa.

El movimiento juvenil fue declarado 'agente extranjero' y extremista a fines de 2022, tras lo cual fue prohibido.

La causa penal incoada contra los integrantes del movimiento abarcó a más de 20 implicados, seis de los cuales fueron detenidos y el resto logró escapar del país.

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Vesná, fundado en 2013 en San Petersburgo sobre la base de las juventudes de varios partidos opositores, se opuso radicalmente a la campaña militar rusa en Ucrania y exigió la alternancia del poder en el Kremlin.

Después de que Putin decretara el 21 de septiembre de 2022 la movilización parcial para 300.000 reservistas ante el avance ucraniano en el este y sur del país vecino, Vesná organizó una protesta a nivel nacional a través de su canal de Telegram.

También convocó otra manifestación pacífica tres días después. En ambas protestas fueron detenidas más de mil personas.

La movilización parcial fue muy mal recibida por los rusos, que no solo se manifestaron en su contra sino que aproximadamente un millón de hombres en edad militar abandonaron el país.