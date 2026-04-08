Sheinbaum confirma un minero vivo y otro muerto tras 13 días de derrumbe en Sinaloa

"Ayer fue rescatado, bueno, todavía está en la mina, pero fue encontrado con vida uno de los mineros de la mina Santa Fe en el Rosario, Sinaloa”, explicó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana se refirió así a Francisco Zapata Nájera, uno de los tres trabajadores que permanecían atrapados desde el 25 de marzo tras el colapso.

Zapata, de 42 años y originario de Papasquiaro (Durango), fue ubicado con vida la tarde del martes, después de más de 312 horas de trabajos ininterrumpidos.

Sheinbaum recordó que por casi 13 días quedaron cuatro mineros atrapados tras el derrumbe de la mina Santa Fe y, desde el primer momento "no ha parado el rescate", aseguró.

Más temprano, el Comando Unificado —que coordina el rescate y está integrado por dependencias federales, fuerzas armadas y autoridades estatales— informó que se mantiene la operación de bombeo para disminuir el nivel del agua en la zona donde se encuentra Zapata Nájera y confirmó también el hallazgo de otro minero sin vida, aunque no reveló su identidad.

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"Ha estado ahí la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, ha estado de manera permanente Laura Velázquez (coordinadora nacional de Protección Civil), cerca de las familias y ayer después de 13 días se encontró a uno de los mineros con vida todavía", afirmó Sheinbaum.

Sin embargo, precisó que su extracción aún no es posible "porque fueron buzos quienes se metieron en un lugar donde había mucha agua. Están esperando el bombeo de agua para poder sacar al minero".

La presidenta confirmó también el hallazgo de otro trabajador, aunque "lamentablemente" dijo, "ya sin vida".

Con ello, precisó que todavía queda un minero por localizar, luego del hallazgo con vida de Zapata Nájera, y de José Alejandro Cástulo Colín, quien fue rescatado el pasado 30 de marzo, además del minero que fue hallado sin vida.

“Siguen los trabajos y esperamos que el día de hoy ya pueda salir de la mina esta persona que 13 días permaneció en este lugar e increíblemente y afortunadamente se encontró con vida”, refirió.

Sinaloa es uno de los principales estados productores de minerales en México, en un sector que aporta un poco más del 2 % del PIB nacional, según la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.