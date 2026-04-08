Tusk vincula a oposición y al entorno de presidente con pagos irregulares de criptomonedas

En una rueda de prensa en Varsovia, Tusk presentó un informe de la Agencia de Seguridad Interna (ABW), según el cual el consejero delegado de la empresa Zondacrypto, Przemysław Kral, habría realizado transferencias de fondos por valor de cientos de miles de euros a fundaciones y personalidades ligadas a la derecha polaca justo antes de votaciones legislativas clave.

En sus declaraciones, Tusk afirmó que Zondacrypto transfirió más de 100.000 euros a la Fundación Instituto de Polonia Soberana, vinculada al exministro Zbigniew Ziobro, inculpado por la Justicia polaca en una investigación por 26 delitos de corrupción supuestamente cometidos cuando dirigía el ministerio de Justicia bajo el Gobierno anterior.

Ziobro se encuentra huido de la Justicia polaca y vive en Budapest tras haber obtenido asilo político de Hungría.

Además, el primer ministro polaco afirmó que otros fondos de esa empresa se destinaron a financiar la defensa legal de un diputado de la oposición y de un sacerdote acusados de malversación de fondos estatales, y que Zondacrypto también entregó 70.000 euros a la Fundación Buen Gobierno, perteneciente al diputado de la formación ultraconservadora Confederación Przemysław Wipler.

En sus declaraciones, Tusk también destacó que Zondacrypto fue el patrocinador principal del evento derechista CPAC, que reunió en mayo de 2025 en Varsovia a destacadas figuras conservadoras del país, como el expresidente Andrzej Duda y el actual mandatario Nawrocki.

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El Gobierno de Tusk ha impulsado dos proyectos de ley para implementar el reglamento europeo MiCA, que establece un marco jurídico único para la emisión, oferta y prestación de servicios con criptomonedas en toda la UE, pero el presidente Nawrocki ha vetado la ley en dos ocasiones (diciembre y febrero).

Mientras que el presidente polaco considera que las leyes propuestas son "ambiguas y desproporcionadas", Tusk sostiene que los vetos presidenciales están motivados por los nexos políticos entre Zondacrypto y el entorno de Nawrocki y los partidos políticos de la oposición conservadora.

Paralelamente, la Fiscalía Nacional ha iniciado hoy una investigación sobre la estabilidad financiera de Zondacrypto, tras revelarse que los saldos promedio de Bitcoin en sus carteras han caído un 99,7 %, un hecho que los responsables de la empresa achacan a "riesgos inherentes al mercado".

Las acusaciones de Tusk representan otro paso en el enfrentamiento existente entre el Gobierno y la presidencia, con continuas disputas entre el primer ministro, liberal y proeuropeo, y el presidente, ultraconservador y euroescéptico, lo que ha llevado a una situación cercana al bloqueo institucional en Polonia.