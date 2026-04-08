Wall Street abre en verde, con subidas de casi el 3%, tras alto el fuego entre EEUU e Irán

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 1.319 puntos, hasta los 47.904; el selectivo S&P 500 ganaba un 2,37 %, hasta los 6.773 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía un 2,94 %, hasta las 22.665 unidades.

La Bolsa de Nueva York reaccionó con optimismo al acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, anunciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, este martes unas horas ante que se acabara el plazo de su ultimátum, siempre que Teherán reabra el estrecho de Ormuz.

"Siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas. ¡Se tratará de un alto el fuego recíproco!", aseguró Trump en su red social, Truth Social.

El mandatario añadió que las negociaciones para "un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo en Irán y la paz en Oriente Medio" se encuentran "muy avanzadas".

El alto el fuego "recíproco", como lo definió el estadounidense, detuvo "la fuerza destructiva que iba a enviar a Irán" este martes por la noche al completarse el ultimátum que había dado al país persa para reabrir el estrecho o, de lo contrario, "desatar el infierno".

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Poco después, el ministro iraní de Exteriores confirmó el pacto y dijo que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante este periodo.

El bloqueo de Ormuz y las constantes amenazas del mandatario estadounidense, intensificadas estos últimos días, lastraron los índices de Wall Street y movieron la actividad bursátil a un territorio más bien plano, sin casi oscilaciones, pendiente de cada actualización de la situación en Oriente Medio.

El mercado de futuros ya registró las primeras subidas inmediatamente después de que el presidente estadounidenses hiciera el anuncio.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se hundía un 18,08 %, hasta los 92,52 dólares el barril, después de semanas tensionado por la situación en Ormuz.

En otros mercados, el oro, activo refugio, subía un 2,51 %, hasta los 4.802 dólares la onza; y la plata avanzaba un 6,38 %, hasta los 76,58 dólares.