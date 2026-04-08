"We the Hispanos", un documental para recordar la herencia hispana en EEUU y "despertar"

El documental se estrenará el próximo 17 de abril en España y en otoño de este año en Estados Unidos.

Tras dos años de trabajo y con un guión trabajado sobre la marcha, la obra cuenta con los testimonios de expertos en diferentes ámbitos de la hispanidad como Santiago Pozo, pionero del márketing cinematográfico y televisivo dirigido al público hispano de Estados Unidos.

Ambos, tanto el director como Pozo coinciden sobre las reacciones por parte de amigos y compañeros de profesión estadounidenses como Mel Gibson al documental.

"We the Hispanos" pone en valor las raíces hispanas en la lengua, la cultura o la religión, entre otros, ubicando el principio del documental en la Isla de Nutka, el asentamiento más al norte de la corona española.

López-Linares describe a EFE este proceso como uno en el que "primero hay que recordar y, cuando recordemos nuestra historia, cuando la conozcamos, entonces podemos despertar".

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Pozo refuerza esta idea con su experiencia como hispano en el país anglosajón y destaca a EFE "el gran problema de la desunión que tenemos entre nosotros por la falta de conocimiento", haciendo referencia a la población hispana entre la que "parece que hay una especie de alergia a decir que soy hispano".

"Este sitio donde estamos, la Casa de América, es el símbolo de que tenemos mucho que ver, de que somos primos hermanos", añade Pozo durante la presentación del documental en Madrid.

El documental explora muchas de las aportaciones hispanas a EEUU como la comida o los caballos, pero López-Linares confiesa además que "España llevó a América todo lo que tenía, pero llevó también algo que no era suyo, que es el catolicismo, y eso es algo muy grande".

Por ello, el mensaje de la película está "pensado para España, pero sobre todo para Estados Unidos" afirma el director, tres veces ganador de un premio Goya del cine español.

En el contexto actual estadounidense y "con un mundo en un proceso de cambio tremendo, la hispanidad es una solución a muchos problemas de Estados Unidos" explica López-Linares.

Con más de 70 millones de hispanos en Estados Unidos actualmente, "no somos una cultura migrante, somos una cultura cofundacional" afirma Pozo, quien llevó a cabo una iniciativa para cambiar los "dona" por "doña" en los nombres de las calles de Hollywood.