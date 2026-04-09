Bruselas no teme una escasez inmediata de gas en la UE, pero sí "consecuencias duraderas"

"No se observan riesgos inmediatos para la seguridad del suministro. Se prevén consecuencias duraderas, por lo que es importante empezar a prepararse para el invierno", señaló un alto funcionario, bajo condición de anonimato, tras una reunión del Grupo de Coordinación de Gas del Ejecutivo comunitario.

La Comisión Europea ha pedido reiteradamente a los Estados miembros empezar a rellenar sus depósitos de gas de cara a la próxima estación invernal en la UE, que deben llegar al 80 % de su capacidad antes del 1 de noviembre.

Sin embargo, esos almacenes se encuentran actualmente al 28 % de capacidad y no han rebasado el techo del 30 % desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva sobre Irán a finales de febrero.

"La UE dispone ahora de tiempo y herramientas para anticipar los desafíos y prepararse en consecuencia", agregaron las fuentes comunitarias, que agregaron que "la inyección temprana es un desarrollo muy positivo y puede ayudar a evitar tensiones al final del verano".

La UE obtiene el 40 % de sus importaciones de queroseno del estrecho de Ormuz, así como el 8,5 % del gas natural licuado (GNL) y un 7 % del petróleo, tanto crudo como refinado, esencialmente de Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

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Los técnicos comunitarios expertos en petróleo señalaron ayer, miércoles, que la UE tampoco afrontará escasez de crudo o productos refinados al menos durante el mes de abril.