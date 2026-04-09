Candidato presidencial peruano Sánchez promete liberar a Castillo y una nueva Constitución

El aspirante del partido Juntos por el Perú llegó a la Plaza Dos de Mayo, en el centro histórico de la capital, montado a caballo llevando el representativo sombrero chotano que le regaló el mismo Castillo y que fue el principal símbolo del exmandatario.

De hecho, Sánchez fue ministro del izquierdista y en estos comicios ha incluido en las listas del Congreso y Senado de su partido a dos hermanos, un sobrino y a la cuñada de Castillo, que este miércoles acompañaron al aspirante, empatado con otros tres candidatos para seguramente pasar a segunda vuelta junto con la postulante derechista Keiko Fujimori.

"Hermanos, nos toca al movimiento popular, al Perú de todas las sangres la tarea histórica de recuperar la democracia, apoyar un proyecto político que quiere democratizar la riqueza de nuestra patria y convertir la educación y la salud en derechos fundamentales", dijo Sánchez ante un millar de ciudadanos.

Expuso que su partido llevará a cabo "la refundación de la patria, la firma de un nuevo contrato social y una nueva constitución" en la que los recursos naturales servirán para el desarrollo social de la población y no para seguir enriqueciendo a los empresarios.

"Hay oro, hay gas, hay cobre, pero el pueblo sigue pobre", señaló al afirmar que se debe derribar la economía mercantilista que "aplasta" a la población y prometer nacionalizar el gas del mayor yacimiento del país.

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Además, repitió que en cuanto asuma la Presidencia liberará a Castillo, a quien "la derecha golpista nunca dejó gobernar".

Los simpatizantes gritaron sin cesar "Pedro Castillo, libertad", "Se siente, se siente Roberto presidente" y "La sangre derramada, jamás será olvidada", en relación a los 50 muertos a manos de las fuerzas del orden en las protestas antigubernamentales de finales de 2022 e inicios de 2023, que fueron recordados con un minuto de silencio.

Las dos candidatas a vicepresidentas de Juntos por el Perú son representantes de comunidades quechua y aymaras, quienes proclamaron su voluntad de terminar el 12 de abril con "el pacto mafioso", en relación a los partidos políticos que han controlado el Congreso los últimos años.

"Este es el partido del pueblo, si verdaderamente queremos refundar Perú tenemos que convocar una Asamblea Constituyente, una nueva constitución donde todas las voces y sangres estén representadas", dijo la candidata a primera vicepresidenta, Analí Márquez.

Los simpatizantes comentaban que votarán a Sánchez porque representa "el cambio que Perú necesita", como dijo a EFE Rosa, que siempre ha votado a la derecha pero en estos comicios optará por una opción diferente.