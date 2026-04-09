Chiquis será la conductora de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026

La ganadora de tres premios Latin Grammy y figura de la música regional mexicana fue homenajeada en la edición de 2025, donde recibió el premio 'Impacto' por sus contribuciones a la industria musical y a la sociedad, y ahora regresa ahora en el rol de anfitriona.
El especial reconocerá Becky G con el premio 'Impacto global', Ivy Queen con 'Pionera', Joy Huerta con 'Espíritu de cambio', Julieta Venegas con 'Excelencia artística' y Young Miko con 'Artista Imparable', entre otras que los organizadores anunciarán más adelante, señala un comunicado.
El especial Billboard Mujeres Latinas en la Música rinde homenaje a mujeres que destacan por su influencia en la música latina.