Detenidos tres hombres en Lima por pornografía infantil y distribución en redes sociales

La fiscal provincial Evelyn Taboada, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima, ejecutó los allanamientos en tres inmuebles en los distritos de Ate, Rímac y Callao para realizar la detención preliminar de César Trujillo (34), Ítalo Sánchez (21) y Jhon Ávila (26).

Los sospechosos son investigados por la presunta posesión de material audiovisual de abuso sexual infantil, y la distribución de dicho contenido delictivo mediante grupos de redes sociales, indicó la Fiscalía.

En los allanamientos se incautaron varios dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares y memorias USB, que permitirán reunir mayores elementos de prueba para la investigación fiscal, añadió la fuente en una nota de prensa.

Estos operativos contaron con la participación de agentes policiales de la División de Ciberprotección Infantil y tuvieron el apoyo de la ONG estadounidense OUR Rescue, especializada en combatir el tráfico de personas y la explotación infantil.

En Perú, el delito de pornografía infantil se sanciona con cárcel no menor de 10 años ni mayor de 15 años, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.