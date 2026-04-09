Encuentran muerta a una nicaragüense en una fosa en Costa Rica, en un posible feminicidio

El director en funciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, explicó que la mujer fue vista por última vez el pasado 31 de marzo en el residencial privado en Santa Ana, unos 15 kilómetros al oeste de la capital San José, donde vivía junto a su pareja y las dos hijas de ambos.

"Se logra establecer que hubo movimientos de tierra con maquinaria el día de su desaparición y se hizo una fosa de dos metros de profundidad", declaró Soto.

El miércoles, aseguró el funcionario, se hizo un allanamiento en la casa y "hoy a las 2 de la mañana" se localiza el cuerpo de Merlo Espinoza.

Según las investigaciones, el sospechoso estaba construyendo unas edificaciones en el terreno, ubicado a unos 500 metros de la casa, y le pidió a los trabajadores que hicieron un hueco para canalizar aguas. Luego habría utilizado el sitio para enterrar el cuerpo.

"De acuerdo a nuestra hipótesis inicial el responsable podría ser su pareja, un masculino de apellido Ramírez, de 57 años, y padre de las dos hijas" con la víctima, declaró Soto, quien agregó que el hombre ya se encuentra detenido y que el caso se investiga como femicidio.

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Las hijas de la pareja quedaron en custodia del estatal Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Los datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial de Costa Rica, indican que en 2024 ocurrieron 44 feminicidios; en el 2025 se contabilizaron 36 y en lo que va del 2026 las víctimas suman al menos nueve.

En Costa Rica, país que cuenta desde 2007 con una Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres que castiga el femicidio con una pena de hasta 35 años de cárcel, este crimen está tipificado como la muerte de la mujer a manos de sus cónyuges o parejas actuales, la expareja, el novio, la pareja en convivencia, de no convivencia, casual u otra análoga, aun cuando medie divorcio, separación o ruptura.

También está el femicidio ampliado o en otros contextos, que se refiere a los casos en que la persona autora se haya aprovechado de una relación o vínculo de confianza, amistad, de parentesco, de autoridad o de una relación de poder.