España replica a Israel que reabrir la Embajada en Teherán "es una apuesta por la paz"

Albares, en declaraciones a los medios tras comparecer en la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, insistió en que la Embajada en Teherán se cerró (el 7 de marzo) "por motivos de inseguridad evidentes" y ahora se reabre porque en estas dos semanas de tregua entre EE.UU. e Irán, todos deben apoyar "en todos los sitios y en todos los foros posibles" la mediación pakistaní.

Israel -subrayó- tiene derecho a existir en paz y seguridad, "faltaría más", "pero el mismo derecho tienen todos los pueblos y países de la región, también el pueblo libanés y palestino".

De esta manera, contestó al ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, que tras el anuncio de España escribió en la red social X: "El régimen terrorista iraní reanuda las ejecuciones de sus ciudadanos, manifestantes y opositores políticos. España reabre su embajada en Teherán. De la mano. Sin pudor. Una desgracia eterna".

La Embajada de España en Irán fue evacuada el 7 de marzo ante los bombardeos a Irán de Estados Unidos e Israel y después de facilitar la salida de todos los españoles residentes en ese país que así lo desearon. Ahora siguen allí unos 130 nacionales por voluntad propia.