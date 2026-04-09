Mundo
09 de abril de 2026 - 09:20

España replica a Israel que reabrir la Embajada en Teherán "es una apuesta por la paz"

Imagen sin descripción

Madrid, 9 abr (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó este jueves que la reapertura de la Embajada de España en Teherán, que se hará de manera inmediata, "es una apuesta por la paz", respondiendo así a su homólogo israelí que la calificó de "desgracia eterna".

Por EFE

Albares, en declaraciones a los medios tras comparecer en la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, insistió en que la Embajada en Teherán se cerró (el 7 de marzo) "por motivos de inseguridad evidentes" y ahora se reabre porque en estas dos semanas de tregua entre EE.UU. e Irán, todos deben apoyar "en todos los sitios y en todos los foros posibles" la mediación pakistaní.

Israel -subrayó- tiene derecho a existir en paz y seguridad, "faltaría más", "pero el mismo derecho tienen todos los pueblos y países de la región, también el pueblo libanés y palestino".

De esta manera, contestó al ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, que tras el anuncio de España escribió en la red social X: "El régimen terrorista iraní reanuda las ejecuciones de sus ciudadanos, manifestantes y opositores políticos. España reabre su embajada en Teherán. De la mano. Sin pudor. Una desgracia eterna".

La Embajada de España en Irán fue evacuada el 7 de marzo ante los bombardeos a Irán de Estados Unidos e Israel y después de facilitar la salida de todos los españoles residentes en ese país que así lo desearon. Ahora siguen allí unos 130 nacionales por voluntad propia.