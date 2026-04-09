Familias desplazadas por la guerra en Sudán se enfrentan a "hambruna extrema", dice ONG

Una investigación del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) apuntó que en Chad, que acoge a más de 900.000 refugiados sudaneses, más del 70 % de los hogares han reportado haber reducido sus comidas el mes pasado, una cifra que asciende a más del 80 % en Sudán y "alcanza niveles casi universales en Sudán del Sur".

Además, en Egipto, que ha registrado más de 1,5 millones de refugiados, el 75 % de los hogares también están reduciendo o saltándose comidas, algo que "demuestra que la inseguridad alimentaria se extiende más allá de las zonas de desplazamiento".

El NRC recordó que Sudán sigue enfrentando la mayor crisis de desplazamiento del mundo, ya que más de 9 millones de personas se encuentran desplazadas internamente, mientras que más de 3,5 millones han huido a países vecinos como Chad (900.000), Egipto (1,5 millones), Sudán del Sur (600.000) o Libia (más de medio millón).

Además, en todo Sudán, casi 29 millones de personas padecen hambre aguda, incluidas más de 755.000 en condiciones catastróficas.

La ONG denunció que esta crisis afecta de forma desproporcionada a mujeres y niños, ya que en Sudán, Chad y Sudán del Sur, el 20 % de las mujeres no tiene acceso a inodoro o letrina, es decir, el triple que los hombres.

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"Solo una fracción de las familias desplazadas siente que sus condiciones de vida actuales les permiten vivir con dignidad: tan solo el 15 % en Sudán, llegando al 25 % en Chad y al 43 % en Sudán del Sur", indicó el NRC.

La guerra entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) iniciada el 15 de abril de 2023 ha sumido al país en la peor catástrofe humanitaria del planeta, según la ONU, y de acuerdo con estimaciones de Estados Unidos unas 400.000 personas pueden haber perdido la vida durante el conflicto.