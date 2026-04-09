OCDE urge reformas para reactivar crecimiento global amenazado por tensiones geopolíticas

Esta es una de las conclusiones de la primera edición del informe "Fundamentos para el crecimiento y la competitividad", publicado este jueves por la OCDE y en el que incluyen recomendaciones a sus 48 países miembro para aumentar la competitividad de sus respectivas economías.

Según el informe, los retos "a largo plazo" a los que se enfrentan son el bajo crecimiento de la productividad, la débil inversión empresarial, el escaso dinamismo, la falta de competencias y el envejecimiento de la población, a lo que habría que sumar "la incertidumbre a corto plazo asociada a las tensiones geopolíticas".

La OCDE identifica varios ámbitos de actuación, pero insiste en que las reformas estructurales "funcionan mejor cuando son integrales y refuerzan distintos ámbitos de políticas públicas", por lo que pone el foco en "un capital humano de calidad, unas instituciones robustas, una gobernanza eficaz, infraestructuras seguras y estabilidad macroeconómica".

En este sentido, el secretario general de la organización, Mathias Cormann, ha comentado durante la presentación del documento que las prioridades deben ser "mejorar el entorno empresarial, impulsar la innovación e invertir en competencias y empleo", lo que "impulsará el crecimiento y la competitividad".

Además, ayudará a los países a "amortiguar las presiones fiscales derivadas del envejecimiento de la población y les permitirá aprovechar plenamente el potencial de la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías transformadoras".

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De forma específica, se recomienda adaptar los planes de estudios a las necesidades de las empresas en un contexto en el que "la digitalización y la IA están transformando los procesos productivos y laborales".

En este sentido, el documento detalla que la IA podría aumentar el crecimiento anual de la productividad laboral en los países de la OCDE entre un 0,7 % y un 1,2 % anual durante la próxima década, dependiendo de la velocidad de su adopción.

Otra de las recomendaciones de la organización es "la eliminación de obstáculos excesivos a la creación de empresas y al crecimiento de las que prosperan" o reducir las barreras a la participación en el mercado laboral para hacer frente al envejecimiento de la población, sobre todo para las mujeres, los trabajadores de más edad y otros colectivos infrarrepresentados.

Impulsar políticas de innovación, seguridad energética y transición hacia energías verdes, además de ayudas públicas a la investigación y el desarrollo con un capital humano sólido y unos mercados competitivos son otras de las propuestas que la OCDE pone sobre la mesa y que en su opinión "podrían impulsar aún más las mejoras en la productividad".

El economista jefe de la OCDE, Stefano Scarpetta, ha remarcado que "el objetivo de las reformas regulatorias debe ser garantizar que la competencia, la apertura y la movilidad impulsen la innovación y el espíritu emprendedor".

Sobre Estados Unidos, el documento reconoce que su economía ha superado "significativamente" a la de otros miembros de la OCDE, gracias a una mejora de la productividad laboral en el sector servicios, pero alerta que las tensiones comerciales derivadas de los aranceles puede reducir su crecimiento.

Por ello, en el ámbito del comercio le recomienda reducir aranceles y otras barreras comerciales, además de realizar evaluaciones económicas de los beneficios, costes y efectos internacionales de cualquier nueva restricción comercial.

Para fomentar la participación laboral proponen el establecimiento de mejores prestaciones de cuidado infantil, sobre todo en un contexto en el que la incorporación de las mujeres en edad de trabajar al mercado laboral se ha estancado en las últimas décadas.

Mejorar los programas de becas para responder a la escasez de trabajadores altamente cualificados, simplificar la burocracia y la financiación para impulsar la construcción de vivienda y aplicar un conjunto de medidas fiscales y una contención selectiva del gasto para situar la deuda en una trayectoria más prudente son otras de las propuestas de la OCDE.

En el caso de China, el informe reconoce que su PIB per cápita ha estado convergiendo rápidamente, pero insiste en que "aún queda camino por recorrer para alcanzar el nivel de los países más avanzados", al tiempo que alerta del envejecimiento de la población y que las perdonas en edad de trabajar están "en descenso desde hace más de una década".

Entre sus propuestas, destaca la abolición de monopolios administrativos, ofrecer igualdad de oportunidad a las empresas privadas, reforzar la red de protección social, mejorar la transparencia para reducir una corrupción que "sigue siendo generalizada", y alcanzar un estándar mínimo de calidad educativa en todo el país. EFECOM