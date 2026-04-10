Parlamento de Honduras aprueba que se abra juicio político contra funcionarios electorales

La decisión fue aprobada en una sesión marcada por el rechazo de la bancada del ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), con algunos de sus 35 diputados sonando silbatos, lo que no impidió la lectura de las denuncias contra los cuatro funcionarios, entre ellos Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros propietarios del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los otros tres funcionarios denunciados para un juicio político son Mario Morazán, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y los suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.

Otra magistrada suplente del TJE, Karen Rodríguez, que también fue denunciada para abrirle juicio político, renunció para no someterse a ese proceso.

El magistrado Marlon Ochoa, de Libre, quien durante los procesos electorales de 2025 mantuvo una confrontación con sus compañeras consejeras del CNE, Ana Paola Hall, del Partido Liberal, y Cossette López. del ahora oficialista Partido Nacional, rechazó las acusaciones y dijo que el juicio político en su contra es una "ofensa brutal contra la democracia hondureña".

Ochoa también anunció que no comparecerá a la audiencia que le hagan en el juicio político, aunque "siempre será citado", según indicó el presidente del Parlamento, Tomás Zambrano.

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Los funcionarios electorales están acusados por actuaciones contrarias a la Constitución, negligencia, incapacidad e incompetencia en el ejercicio del cargo, durante los procesos electorales de 2025.

Durante el proceso de las elecciones generales de noviembre pasado, Ochoa fue acusado por las consejeras Hall y López de atentar contra la democracia.

En la sesión del jueves fue electa, con 91 de los 128 diputados que integran el Parlamento, una comisión especial que citará a los acusados, en un proceso que continuará la próxima semana, según Zambrano.

El pasado 25 de marzo el Parlamento destituyó al entonces fiscal general del Estado, Johel Zelaya, quien también fue sometido a juicio político, y fue sustituido por Pablo Reyes.

El nuevo fiscal general cumplirá el tiempo que le faltaba a Zelaya para concluir su período de cinco años, que se inició en 2023.

En marzo, el Parlamento también aprobó abrirle juicio político a la entonces presidenta de la Corte Suprema de Justicia Rebeca Ráquel Obando, quien para no enfrentarlo renunció al cargo, pero no como magistrada del pleno de ese poder del Estado.

El Parlamento eligió entonces de manera interina al magistrado Wagner Vallecillo como nuevo titular del Supremo, quien fue ratificado por el pleno de ese poder, que integran quince magistrados.