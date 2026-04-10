Zelenski espera que Witkoff y Kushner viajen a Kiev tras el alto el fuego en Irán

"Acordamos que vendrían aquí", afirmó Zelenski este miércoles en una charla con periodistas en la que participó EFE y cuyo contenido estuvo bajo embargo hasta hoy, viernes.

Preguntado por las informaciones sobre una posible visita de los dos a la capital ucraniana, Zelenski explicó que espera que puedan hacerlo tras el alto el fuego en Irán, que fue anunciado el miércoles por Washington y Teherán.

"Ahora la situación en Oriente Medio y el Golfo está cambiando. Aún es difícil decir si vendrán, después de todo, o si se celebrará una reunión trilateral (entre ucranianos, rusos y estadounidenses) en otro país", añadió el mandatario ucraniano.

Zelenski explicó que propuso a Witkoff y Kushner -que sí han viajado a Moscú pero nunca han estado en Kiev- dos reuniones separadas con los dirigentes de ambos bandos en Kiev y Moscú si no era posible organizar una nueva ronda de contactos trilaterales directos debido a la guerra de Irán.

El jefe de gabinete de Zelenski, Kirilo Budánov, dijo la semana pasada que esperaba que Witkoff y Kushner llegaran a Kiev justo después de la Pascua ortodoxa, que se celebra el domingo, para dar un nuevo impulso a los contactos de paz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Zelenski también explicó en su encuentro con periodistas que no había recibido "ninguna respuesta" de Rusia a su oferta de declarar una tregua con motivo de la Pascua ortodoxa.

El presidente ucraniano reveló asimismo que durante su última visita a Turquía, el pasado fin de semana, habló con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre la posibilidad de organizar una reunión a tres entre ellos dos y el presidente ruso, Vladímir Putin, para avanzar hacia la paz.

"Erdogan apoya esta idea", dijo Zelenski sobre una posibilidad de hablar en persona con él que Putin ha rechazado repetidamente. "El próximo paso son negociaciones (sobre la posible reunión presidencial a tres) con la parte rusa", remachó.