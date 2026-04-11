Al menos 30 personas murieron en monumento histórico ubicado al norte de Haití

Los primeros informes indicaron que la causa de las muertes fue la falta de oxígeno en las galerías de la fortaleza, también conocida como Ciudadela Laferrière, en medio de condiciones meteorológicas adversas provocadas por fuertes lluvias y vientos.

El alcalde de Cap-Haitien, Patrick Almonor, dijo a EFE que el número de víctimas podría aumentar, dado que las labores de rescate no habían concluido.

En vídeos que circulan sin cesar por redes sociales como Facebook y WhatsApp se ven cadáveres tendidos en el suelo, mientras que otras personas son trasladadas al principal centro hospitalario de la ciudad.

La Ciudadela Laferrière está situada en las alturas de Bonnet à l'Évêque, en el municipio de Milot.

La fortaleza fue construida por orden del rey Henri Christophe, fundador del Reino de Haití, a principios del siglo XIX, tras la independencia del país de Francia en 1804.