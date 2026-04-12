Ben Gvir irrumpe en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén por segunda vez esta semana

Ben Gvir entró en los patios del complejo de Al Aqsa, donde rezó acompañado de varios hombres bajo una fuerte vigilancia de agentes israelíes, informó la agencia oficial palestina Wafa.

El mismo medio compartió una fotografía en la que se aprecia al ministro, de espaldas y rodeado de otros hombres que llevaban kipá (la cobertura de la cabeza redonda que llevan los hombres judíos en contextos religiosos).

La Presidencia palestina, informó Wafa, condenó el suceso, calificándolo como una profanación y violación flagrante del 'statu quo' en el lugar sagrado, además de una provocación "peligrosa e inaceptable".

Las irrupciones de Ben Gvir en la explanada, uno de los lugares más sagrados del Islam y ubicado en la Ciudad Vieja de Jerusalén, son periódicas y suelen levantar la indignación de los países árabes.

La última vez que lo hizo fue el pasado lunes, cuando la explanada estaba todavía cerrada a los fieles por la guerra contra Irán. Fue reabierta este jueves, junto con el resto de los lugares sagrados de Jerusalén, tras anunciarse el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

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Según el 'statu quo' vigente desde 1967 (cuando Israel ocupó Jerusalén Este), el recinto está reservado exclusivamente al culto de musulmanes, mientras que los judíos solo pueden entrar como visitantes y no para orar, como cada vez más habitualmente hace Ben Gvir, que suele ir acompañado por extremistas judíos.

La explanada es motivo frecuente de disputas y controversias, ya que una parte de la ultraderecha judía israelí, representada por los ministros Ben Gvir y Bezalel Smotrich, reclama el control del complejo por ser el lugar donde se erigieron, hace más de 2.000 años, el Primer y el Segundo Templo.

El rezo judío se realiza en el adyacente Muro de las Lamentaciones, uno de los muros de la explanada, tal y como aconseja el Gran Rabinato de Israel.