Camboya insta a Tailandia a retomar el diálogo sobre la frontera pese a tensiones

El primer ministro camboyano, Hun Manet, expresó su deseo de que ambos países puedan avanzar "rápidamente y con sinceridad" hacia un entendimiento que permita garantizar la estabilidad en las zonas limítrofes, habitadas por comunidades afectadas de forma recurrente por la violencia.

"Esto sentará las bases para una paz duradera que permita a las personas que viven a lo largo de la frontera común hacerlo en tranquilidad", señaló el dirigente en un mensaje difundido en redes sociales, en el que reiteró la disposición de Nom Pen para retomar el diálogo bilateral .

El ministro de Exteriores tailandés, Sihasak Phuangketkeow, afirmó en declaraciones recogidas por medios locales que su país "no está preparado" por el momento para reiniciar las negociaciones, pese a la reciente formación de un nuevo Gobierno, aunque reconoció el "derecho" de Camboya a plantear esa petición.

Las relaciones entre ambos países del Sudeste Asiático atraviesan un periodo de fricción tras los choques armados del año pasado, que se produjeron en varios puntos de una frontera de unos 800 kilómetros cuya delimitación sigue siendo motivo de disputa desde la época colonial francesa.

En 2025, los enfrentamientos más graves tuvieron lugar en julio y diciembre, con un balance conjunto de decenas de fallecidos y más de un millón de desplazados, además de daños en infraestructuras y el aumento de la presencia militar en la zona.

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Aunque ambas partes firmaron un alto el fuego a finales de diciembre que contemplaba la apertura de conversaciones, las tensiones persisten. Tanto Nom Pen como Bangkok se acusan mutuamente de violar los términos del acuerdo, en particular por movimientos de tropas y el control de áreas en provincias fronterizas.

Camboya sostiene que las fuerzas tailandesas han ocupado territorios en disputa, algo que considera contrario a lo pactado, y ha reclamado su retirada como paso previo a un diálogo efectivo. Tailandia, por su parte, insiste en que debe seguir sus propios procedimientos internos antes de retomar cualquier negociación.