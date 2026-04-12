Con más del 80 % escrutado, Magyar apunta a una mayoría de dos tercios en el Parlamento

Tras el recuento de 81,5 % de las papeletas, la oposición logró 137 de los 199 escaños, frente a 55 del hasta ahora gobernante partido Fidesz, del ultranacionalista Viktor Orbán, que gobernó el país centroeuropeo desde 2010 con mayoría absoluta.

El tercer partido en la Cámara, Nuestra Patria, de extrema derecha, superaba a las 22.10 hora local (19.55 GMT) por la mínima el umbral del 5 %, que le daba 7 escaños.

En caso de confirmarse esta "súper mayoría" (a partir de 133 escaños), Tisza podría cumplir su promesa electoral de reconstruir el Estado de Derecho en Hungría, que el sistema Orbán había reformado a su gusto, con una nueva Constitución, leyes que limitaban la libertad de prensa y otros derechos fundamentales.

El propio Orbán reconoció este domingo su derrota en las elecciones y felicitó a Magyar, un antiguo correligionario suyo, por la victoria en las urnas.

"Para nosotros el resultado es doloroso pero ha dejado claro que no nos ha otorgado la responsabilidad de gobernar", dijo ante sus seguidores el mandatario magiar.

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Orbán agregó que felicitó "al partido ganador" y agradeció el apoyo de unos 2,5 millones de votantes para su partido.

Aún así, el líder populista, en Gobierno desde 2010 con una mayoría parlamentaria de más de dos tercios, prometió servir la patria desde la oposición.

"¡No nos rendimos! ¡Nunca, jamás nos daremos por vencidos!", exclamó Orbán en su breve discurso ante sus seguidores en Budapest.

Con la caída de Orbán los populistas de derechas en Europa y el mundo entero perdieron un importante referente.

Numerosos líderes de movimiento "soberanistas" internacional, como la francesa Marine Le Pen, el español Santiago Abascal o el italiano Matteo Salvini, pero también el presidente argentino, Javier Milei, o el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, viajaron en las últimas a Budapest para mostrar su apoyo a Orbán.