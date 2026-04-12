Defensa israelí asegura que "todas las casas están siendo demolidas" al sur del río Litani

"Todas las casas están siendo demolidas porque, una y otra vez, se convierten en bastiones terroristas. La amenaza simplemente se elimina", alegó Katz, que aludió una vez más a las ciudades gazatíes que arrasó el Ejército de Rafah y Beit Hanún.

Katz apodó esta operación de derribo de viviendas 'arado de plata'.

"Al final, pierden territorio y pierden casas; eso es lo que pierden", añadió, e insistió en que la población israelí del norte no será evacuada, como sucedió en la ofensiva contra Hizbulá de 2024.

En el mismo lugar, Netanyahu de advirtió que "queda mucho trabajo por hacer" en Líbano, pese a que esta semana hay prevista una reunión entre representantes de ambos países para alcanzar una tregua.

"Hemos realizado una labor enorme, logros extraordinarios, aún queda mucho por hacer, y lo estamos haciendo", dijo Netanyahu, según un comunicado difundido por su oficina en el que se detalla que el primer ministro israelí se encontraba en el sur de Líbano.

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Concretamente al sur de río Litani, una extensión de terreno de algo menos del 10 % de Líbano que el Ejército ocupa desde la guerra regional que iniciaron, junto a Estados Unidos, contra Irán, y a la que la milicia chií libanesa Hizbulá se sumó en apoyo a Teherán.

Mientras, también este domingo al menos cinco personas murieron y otras 25 resultaron heridas en un ataque del Ejército de Israel contra la ciudad de Qana, en el sur del Líbano, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública libanés.

Estos ataques se producen después de que la Presidencia del Líbano anunciara el viernes que hubo un primer contacto directo telefónico con Israel, a través de los embajadores de ambos países en Estados Unidos, en la que se acordó una reunión para este martes en la sede del Departamento de Estado en Washington para discutir una posible tregua.

Además, Israel perpetró una oleada de bombardeos contra el Líbano -incluido áreas céntricas y abarrotadas de Beirut- el pasado miércoles que se saldó con 357 muertos y más de 1.200 heridos, lo que sitúa en más de 2.000 las personas fallecidas desde el 2 de marzo, según el Ministerio de Sanidad libanés.