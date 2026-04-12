El candidato presidencial peruano Ricardo Belmont está "muy bien" de salud, afirma esposa

La cónyuge de Belmont respondió así a las preguntas de los periodistas ante los rumores surgidos en los días anteriores a las elecciones sobre una supuesta enfermedad del candidato, después de que este declarara en una entrevista que tenía una dolencia que detallaría una vez pasados los comicios.

Incluso en la víspera de la votación circuló a través de redes sociales información falsa que apuntaba en un supuesto fallecimiento de Belmont.

"Lo más importante para nosotros como familia es que cumpla su sueño. Es una oportunidad histórica después de tantos años", señaló la esposa del candidato, quien deseó "que la mayoría de la ciudadanía acuda a votar sin miedo y con esperanza, de manera responsable".

Belmont comenzó el día desayunando de manera privada con su familia, sin salir finalmente a darse un baño a la playa del distrito limeño de Chorillos como en principio había anticipado, una rutina que suele realizar y que acostumbra a transmitir en redes sociales a su legión de "espartanos", como llama a sus seguidores, mientras interactúa con la gente que se encuentra.

La candidatura de esta figura televisiva en los años 90 y exalcalde de Lima (1990-1995) ha registrado un fulgurante ascenso hasta situarse con posibilidades de avanzar a la segunda vuelta, respaldada por sus seguidores pero también por electores de las clases con menos recursos y por el voto joven atraído por el impulso que también le ha dado a su candidatura en redes sociales su hija Kristen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a ser un político tradicional y de larga trayectoria, con distintas polémicas a sus espaldas y miembro de una de las familias más adineradas del país, ha instaurado una imagen nueva para cierta parte del electorado en estas elecciones, sobre todo después de su participación en el debate, donde mostró un tono conciliador y alejado de las trifulcas y hostilidades de otros candidatos.

De hecho, para esta campaña electoral ha tomado prestado del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el lema "abrazos, no balazos" para mostrar su rechazo al auge de la criminalidad en el país, y también ha anunciado que, de llegar a ser presidente, replicará 'Las Mañaneras' en Perú, las ruedas de prensa diarias que instauró AMLO y que ahora ha seguido su sucesora, Claudia Sheinbaum.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

En este proceso hay 35 candidatos presidenciales en contienda y ninguno tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para ser declarado ganador, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados el próximo 7 de junio.