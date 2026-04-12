El expresidente peruano Kuczynski, de 87 años, acude a votar en silla de ruedas

Kuczynski, que en estos años se ha mantenido alejado de la política mientras lidiaba con la Justicia, es en estas elecciones candidato al Senado por el partido Fuerza y Libertad, que tiene como aspirante presidencial a la exministra Fiorella Molinelli.

De lograr un escaño en el nuevo Senado, PPK obtendría inmunidad frente al juicio en su contra por presunta corrupción dentro del llamado caso Odebrecht.

El expresidente, que durante tres años estuvo bajo arresto domiciliario, debe enfrentar un juicio donde está acusado de lavado de dinero al supuestamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht cuando era ministro del Gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006), bajo la presunta apariencia de consultorías de su empresa Westfield Capital.

Al anunciar su candidatura, el exgobernante, para el que la Fiscalía pide 35 años de cárcel, explicó que ha aceptado liderar la lista al Senado de Fuerza y Libertad "porque la calidad del Congreso que hemos tenido en los últimos parlamentos ha sido deleznable, ha sido realmente terrible".

"Todos tenemos que tratar de mejorar. Yo no soy una persona perfecta, ciertamente, pero tengo mucha experiencia en temas mineros, ambientales, económicos, internacionales... y creo que podría contribuir a que el nuevo Senado que se convoca por primera vez en un montón de años sea un participante creíble y que dé confianza", dijo Kuczynski.