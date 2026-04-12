El Nikkei cae un 0,38 % a la apertura ante el anuncio de bloqueo de EE.UU. a Ormuz

Transcurridos los primeros veinte minutos de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, bajaba un 0,38 %, o 251,67 puntos, hasta los 56.672,44 enteros.

En cambio, el selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subía un 0,17 % o 6,4 puntos, hasta situarse en 3.746,25 unidades.

La reacción a la baja del parqué tokiota se produce después de que el fin de semana concluyeran sin acuerdo las negociaciones entre EE.UU. e Irán en Pakistán, y el domingo Trump anunciara que su país bloqueará a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (Centcom) dijo que empezará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes este lunes a las 15:00 GMT, empujando los futuros continuos del petróleo de Texas (WTI, por su sigla en inglés) por encima de los 104 dólares el barril.

En semiconductores, la firma Tokyo Electron cayó un 2,79 % a la apertura y Disco bajaba un 0,39 %.

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Advantest, sin embargo, subía un 0,32 % mientras el grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA) con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, bajaba un 2,06 %.

El gigante de la maquinaria y la defensa Mitsubishi Heavy Industries subía un 1,71 % y Kawasaki Heavy Industries hacía lo propio con un 0,33 %.

Mientras, el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony se dejaba un 1,86 %, la empresa de videojuegos Nintendo cedía un 1,36 %, y Fast Retailing, la matriz de Uniqlo, caía un 1,63 %.