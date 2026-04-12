Fujimori dice haber respetado siempre resultados electorales en sus tres derrotas previas

Fujimori, que en su última derrota en 2021 ante el izquierdista Pedro Castillo denunció sin pruebas un "fraude" y buscó anular centenares de miles de votos en zonas con gran apoyo a su rival, aseguró antes de votar en las elecciones de este domingo haber sido respetuosa de los resultados.

"En los últimos procesos, hemos respetado los resultados. Planteamos observaciones que lamentablemente no fueron analizadas en su momento. Más allá de eso, se reconocieron los resultados", sostuvo la candidata y líder del partido fujimorista Fuerza Popular durante el tradicional desayuno electoral antes de ir a votar.

La derechista, que se presenta por cuarta vez consecutiva a la Presidencia en Perú, envió un mensaje al resto de candidatos al comentarles que "en estos momentos se necesita mucha serenidad, sabiduría y prudencia".

"La elección de 2026 es distinta porque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está completo en todos sus miembros, y las cédulas de votación se van a mantener intactas hasta el día de las votaciones", apuntó Fujimori.

"Eso genera mucha más confianza tanto para los ciudadanos como para los partidos políticos. Es importante un poquito de tranquilidad", añadió.

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No obstante, la candidata reconoció que, desde que perdió las elecciones presidenciales de 2016 ante Pedro Pablo Kiczynski, "se cayó en el círculo vicioso de la confrontación", pues ella anunció que aplicaría su plan de Gobierno desde el Congreso, donde su partido contaba con mayoría absoluta, lo que inició la inestabilidad política en la que se mantiene el país desde entonces.

"De ambos lados, pisamos el palito. De eso hemos aprendido por supuesto. Las personas que fueron agresivas verbalmente ya no están con nosotros. No solo en nuestros dichos, sino en nuestras acciones lo pueden ver", señaló Fujimori.

La candidata de Fuerza Popular es una de las favoritas este domingo a pasar a la segunda vuelta, nuevamente, de las elecciones presidenciales.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho jefes de Estado en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

En este proceso hay 35 candidatos presidenciales en contienda, y ninguno tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados el próximo 7 de junio.