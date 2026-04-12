Hizbulá reivindica ataques contra el Ejército israelí, que aún bombardea el sur del Líbano

En una serie de comunicados, Hizbulá afirmó que había lanzado "múltiples andanadas de cohetes" que alcanzaron varios lugares, entre ellos la zona de Saf Al Hawa y las inmediaciones de la escuela Al Ishraq en la ciudad de Bint Jbeil y áreas al este de esta localidad.

También reivindicó operaciones contra posiciones israelíes en la ciudad de Rashaf, zonas al este del centro de detención de Jiam, al este del estadio municipal de Jiam y la Puerta de Fátima.

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa informó este domingo de numerosos ataques israelíes contra varios puntos en el sur del país.

"Intensos ataques aéreos tuvieron como objetivo la ciudad sureña de Shaitiyeh, en el distrito de Tiro. Otro intenso ataque aéreo alcanzó las afueras de Deir Qanoun Ras Al Ain, en el sur de Tiro", informó la ANN en una nota, en la que detalló que Israel también atacó la localidad de Kabrija, en Marjayún.

Anteriormente, este medio informó de "intensos enfrentamientos en Bint Jbeil, mientras las fuerzas israelíes intentan avanzar y asegurar los barrios restantes de la ciudad", pese a que "las tropas israelíes que avanzan están encontrando resistencia y sufriendo pérdidas significativas durante los combates".

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La ANN también publicó que seis personas murieron en un ataque israelí contra Maaroub, si bien hasta el momento el Ministerio de Salud Pública libanés no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

Estas operaciones se desarrollan después de que las delegaciones estadounidense e iraní partieran de Islamabad este domingo por la mañana tras unas maratonianas negociaciones iniciadas en la víspera para poner fin al conflicto que Estados Unidos e Israel iniciaron a finales de febrero contra Irán, quien insta a extender el alto el fuego al Líbano pese al rechazó israelí.

En la noche del pasado viernes, la Presidencia libanesa anunció un primer contacto directo telefónico con Israel, a través de los embajadores de ambos países en Estados Unidos, en el que se acordó una reunión para el próximo martes, 14 de abril, en la sede del Departamento de Estado estadounidense en Washington.

En esa fecha se discutirá "el anuncio de una tregua y la fecha de inicio de las negociaciones entre el Líbano e Israel", de acuerdo con la Presidencia del país mediterráneo.

Estos avances tienen lugar después de que Israel perpetrara una oleada de bombardeos contra el Líbano el pasado miércoles que se saldó con 357 muertos en un solo día, además de 1.223 heridos, lo que sitúa en más de 1.950 el balance total de fallecidos desde el inicio del conflicto hace cinco semanas, según el Ministerio de Salud Pública libanés.