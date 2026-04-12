Pezeshkian informa a Putin sobre los resultados de las negociaciones con EE.UU.

Según informó el Kremlin, Pezeshkian agradeció a Putin su postura dirigida a lograr la desescalada de la situación en Oriente Medio y también por la ayuda humanitaria prestada en las últimas semanas.

Además, aprovechó la llamada para felicitar a Putin y a todos los fieles ortodoxos por la Pascua, que se celebra hoy, domingo.

Por su parte, Putin subrayó la disposición de Moscú de mediar con el fin de lograr "una paz justa y duradera en Oriente Medio", para lo que continúa sus activos contactos con todos sus socios en la región.

Putin, que desde un principio calificó de agresión los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica, también abordó con su colega iraní la cooperación bilateral y el fortalecimiento de las relaciones de buena vecindad entre ambos países.

Las negociaciones de paz en la capital paquistaní concluyeron el domingo tras unas maratonianas conversaciones de 21 horas, que incluyeron los primeros contactos directos al más alto nivel entre iraníes y estadounidenses en 47 años.

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Las conversaciones acabaron sin un acuerdo y con una oferta "final" de Estados Unidos a Irán para llegar a un "entendimiento".

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, justificó la falta de acuerdo al afirmar que Estados Unidos "fracasó finalmente en ganarse la confianza de la delegación iraní".

Las tres cuestiones que enfrentan a ambas partes han sido la reapertura del estrecho de Ormuz, en el que Irán quiere el dominio; la liberación de los fondos congelados iraníes y, por otro lado, el programa nuclear de Teherán.

Todavía se desconoce si habrá una segunda ronda de negociaciones, aunque la mediadora Pakistán ha dejado la puerta abierta para futuras conversaciones.