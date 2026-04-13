Las exportaciones brasileñas de café caen un 21,2 % en el primer trimestre

El valor de las ventas en el período también fue menor al reportado entre enero y marzo de 2025, con una reducción del 13,6 % hasta los 3.371 millones de dólares, según el informe mensual divulgado por el Consejo de Exportadores de Café (Cecafé) de Brasil.

En marzo las cifras tampoco fueron positivas para el gremio.

La caída en las exportaciones fue de un 8 % hasta los tres millones de sacos, en el interanual, un retroceso que además se sintió en los ingresos, que disminuyeron un 15,1 % hasta los 1.125 millones de dólares, en el mismo comparativo.

Según el presidente del Cecafé, Márcio Ferreira, las exportaciones se han visto afectadas por la espera de las nuevas cosechas y también por los problemas logísticos y la coyuntura internacional.

De acuerdo con los datos de Cecafé, Alemania se confirmó como el principal destino del grano exportado por Brasil, con la compra de 1.192 millones de sacos entre enero y marzo, el 14,1 % de todo lo exportado por el país sudamericano en el trimestre.

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En segundo lugar se ubicó Estados Unidos que importó 936.617 sacas en el período, el 11,1 % del total.

Italia, Bélgica y Japón completaron los cinco primeros destinos del grano brasileño.

El café tipo arábigo fue la variedad más exportada por Brasil en los primeros tres meses del 2026, con 6,7 millones de sacos enviados al exterior, lo que equivale al 79,3 del total.

Le siguió el café soluble, que representó el 11,4 % de las exportaciones totales en el trimestre.

El año pasado Brasil obtuvo en 2025 ingresos récord de 15.586 millones de dólares por sus exportaciones de café, un 24,1 % más que en 2024, pese a que el volumen embarcado retrocedió un 20,8 %, hasta 40 millones de sacos por la menor oferta del grano y por los aranceles adicionales impuestos por EE.UU. entre agosto y noviembre.

Las proyecciones del Gobierno calculan que el país recogerá este año una cosecha histórica de 66,2 millones de sacos de café, un 17,1 % superior a la de 2025, por las mejores condiciones climáticas y el aumento del área cultivada.