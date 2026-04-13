Misión de la OEA saluda ampliación de elecciones en Perú y observará votación este lunes

El organismo emitió un comunicado en el que señaló que el grupo de trabajo, encabezado por Víctor Rico, "saluda las medidas oportunas adoptadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a solicitud de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos que no pudieron ejercerlo durante la jornada de hoy en Lima".

El acuerdo del pleno del JNE dispuso ampliar el horario de instalación de las mesas de votación hasta el lunes 13 de abril, entre las 7:00 y 14:00 horas, y el sufragio hasta las 18:00 horas en aquellas mesas de Lima en las que no llegó el material durante esta jornada, así como en dos de las ciudades de Orlando y Patterson en Estados Unidos.

Tras haber observado el proceso electoral en unas mil mesas distribuidas dentro y fuera del país andino durante la jornada electoral, el equipo de la OEA constató en los recintos observados que los comicios se desarrollaron "de forma pacífica y ordenada".

"Al mismo tiempo, observó retrasos en la apertura de mesas y la imposibilidad de llevar a cabo la votación en 13 recintos", agregó.

En este sentido, anunció que mañana desplegará observadores en los centros de votación donde se realizarán los comicios pendientes.

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La ONPE informó que los centros de votación que no pudieron abrir este domingo se ubican en el sur de Lima, siete en el distrito de Lurín, tres en Pachacamac y San Juan de Miraflores, y son más de 52.000 ciudadanos que no pudieron votar.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, declaró que aprobó esta medida en vista a las deficiencias que se han presentado en el reparto del material, a cargo de la ONPE, y "con la finalidad de que ningún ciudadano se vea impedido de ejercer su derecho al voto".

Asimismo, el pronunciamiento del JNE consideró solicitar al Gobierno que se brinden las facilidades para que los centros educativos se mantengan a disposición y que las fuerzas armadas otorguen la seguridad al personal electoral.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.