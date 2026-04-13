Senador de EE.UU. critica el nombramiento de Devoe como fiscal general de Venezuela

"El reciente nombramiento de Larry Devoe como Fiscal General de Venezuela representó una oportunidad perdida para dar mayor voz a las voces independientes que a los allegados al antiguo régimen de Maduro", escribió Risch, republicano de Idaho, en su cuenta oficial de X.

"Las autoridades interinas venezolanas deben comenzar a tomar medidas irreversibles hacia una transición que garantice la estabilidad y la recuperación económica", concluyó el senador en su comunicado.

La reacción llegó luego de que el pasado 9 de abril, el abogado y colaborador cercano del chavismo Larry Devoe fue elegido por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, dominada por diputados oficialistas, como el nuevo fiscal general en medio del histórico proceso de la Ley de Amnistía promulgada en febrero pasado.

Devoe, quien ha sido criticado por su rol en las audiencias internacionales donde se han denunciado violaciones de derechos humanos en Venezuela, ya encabezaba la Fiscalía desde finales de febrero, cuando la AN lo designó temporalmente para asumir el cargo durante el proceso parlamentario de recepción de postulaciones y candidatos para la selección.

La crítica de Risch es uno de los primeros llamados de atención de un republicano desde que Washington retomó relaciones con Caracas, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

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La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha aprobado el gobierno interino de Delcy Rodríguez amparado en que ha cedido en sus principales peticiones en materia petrolera, minera y relaciones internacionales, acercando a Caracas a reabrir su sede diplomática en Washington y el retiro de sanciones para la mandataria.