Activistas cubanas exigen a la UE romper su acuerdo con Cuba y no "legitimar la dictadura"

"Nosotros le pedimos a las instituciones europeas que tengan una coherencia en esta política exterior y que no den a Cuba un trato excepcional", explicó este martes a EFE la historiadora del arte Carolina Barrero, quien viajó a Bruselas junto con la también activista cubana Amelia Calzadilla.

Barrero, exiliada tras manifestarse en 2020 contra el Gobierno cubano, sostiene que el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA, por sus siglas en inglés) entre la UE y Cuba es un pacto "fallido" cuya suspensión permitiría "dejar de legitimar a la dictadura" y supondría el fin de la "impunidad los jerarcas del régimen, responsables de las violaciones de derechos humanos".

Este pacto, que rige las relaciones entre las dos partes desde 2016, fue puesto en duda por una mayoría del Parlamento Europeo a través de una enmienda aprobada en enero de este año.

Barrero, que dirige la ONG Ciudadanía y Libertad, sugiere que la UE adopte con Cuba una postura análoga a la aplicada con Venezuela o Nicaragua, con los que los Veintisiete han emprendido medidas restrictivas (en vigor desde 2017 y 2019 respectivamente), habida cuenta de la situación humanitaria en ambos estados de América Latina.

Estas sanciones incluyen la inmovilización de bienes, la prohibición de acceder a fondos de ciudadanos y empresas de la UE, y la restricción de entrada o tránsito por el bloque comunitario, como se aplica hoy con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, o con el entorno del presidente nicaragüense Daniel Ortega.

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Por su parte, Calzadilla añade que esta ruptura bilateral no solo serviría para "debilitar al régimen", sino que también lanzaría "un mensaje de esperanza" a la sociedad civil por una "democracia real".

Ese mensaje de apoyo llegaría a una población "desanimada" por "su peor" crisis humanitaria, visible en los continuos apagones y la falta de acceso a comida, y por las restricciones a la libertad de expresión y tácticas represivas del gobierno de Miguel Díaz-Canel contra periodistas y activistas, constatadas por Amnistía Internacional.

Sobre la vigente política de presión de Estados Unidos, que incluye un bloqueo petrolero en la isla, las activistas aseguraron que la crisis humanitaria es "estructural" a la gestión del Gobierno cubano "por casi siete décadas de dictadura" y que la operación de Washington sirve a La Habana para "victimizarse antes que asumir su responsabilidad".

"Nosotras nos criamos con nuestros padres abanicándonos porque no había electricidad, el hambre la vivimos desde niñas. (...) Han usado siempre la retórica del embargo y de las sanciones norteamericanas como un chivo expiatorio", dijo Carolina Barrero.

Sobre la posibilidad de "una toma amistosa o no" de Cuba, esgrimida por el presidente estadounidense Donald Trump, Barrero confía en el proceso de negociaciones abierto entre ambos países.

"Nadie que defienda los derechos humanos quiere una guerra en su país, nosotras no queremos eso, los cubanos hemos sufrido demasiado. Pero tampoco queremos una dictadura y tampoco queremos seguir con el castrismo que nos ha tenido en la opresión bajo una tiranía de 70 años. Tampoco tenemos que elegir entre una cosa y la otra", aseguró.

Durante tres días, las activistas se reunirán con representantes comunitarios para trasladarle su petición de cesar el "trato excepcional" de la UE con Cuba. Se verán con la representante especial de la UE para los Derechos Humanos, Kajsa Ollongren; el diputado en el Parlamento Europeo Antonio López-Istúriz (PPE) y delegaciones del Grupo de Trabajo sobre América Latina y el Caribe (COLAC) y de Derechos Humanos (COHOM).