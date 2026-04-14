Al menos una civil rusa muerta en ataque de drones ucranianos contra la región de Lípetsk

"Yelets fue víctima de un ataque de drones. Lamentablemente hay víctimas. En un edificio de la calle Cherokmánov murió una mujer. Expreso mis sinceras condolencias a sus familiares y allegados", escribió en su cuenta de MAX, el Telegram ruso.

Según Artamónov, "otras cinco personas resultaron heridas, cuatro de ellas fueron hospitalizadas".

"Todos reciben la atención médica necesaria", indicó.

Añadió que los fragmentos de los drones dañaron los ventanales de varios edificios en Yelets.

Además, en la localidad de Dolgokúrovo se desató un incendio tras la caída de un dron, sin que hubiesen víctimas.

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Los habitantes fueron evacuados de urgencia, el incendio fue sofocado, señaló, al indicar que las autoridades municipales valorarán los daños y ayudarán materialmente a los damnificados.

En la anexionada región ucraniana de Zaporiyia, el Ejército ucraniano atacó una instalación energética, causando daños a parte del equipamiento, según el gobernador local, Yevgueni Balitski.

"El enemigo lanzó un nuevo ataque contra la infraestructura energética en el sur de Zaporiyia. Parte del equipamiento fue dañado. Se mantiene un alto nivel de actividad de drones", escribió en MAX.

A su vez, el servicio de prensa de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de su tipo en Europa y controlada por Rusia desde marzo de 2022, informó que la estación se desconectó de la red de alimentación externa y tuvo que activar los generadores diésel de reserva.

"La situación está bajo control", indicó el servicio de prensa en MAX.

Las autoridades de la central nuclear señalaron que en estos momentos la planta se encuentra en una situación segura y el fondo radioactivo no supera los indicadores naturales.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas "interceptaron y aniquilaron 97 drones de ala fija" sobre ocho regiones rusas y el mar de Azov.