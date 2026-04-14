Alemania y Ucrania firman acuerdos que financiarán cientos de misiles para Patriot

Los acuerdos prevén "el fortalecimiento de la cooperación en materia de defensa aérea y el desarrollo de sistemas", según un comunicado del Ministerio de Defensa alemán, que precisó que esos entendimientos prevén la financiación de un contrato de Ucrania con Raytheon sobre "varios cientos de misiles Patriot".

Además, Alemania y Ucrania acordaron la entrega de más lanzaderas de sistemas de defensa antiaérea IRIS-T, fabricadas por la compañía alemana Diehl Defence, equipos que Berlín financiará para el uso de las Fuerzas Armadas ucranianas.

Kiev y Berlín también acordaron la producción de drones de medio alcance, modelo Seth X, y de largo alcance Anubis, ambos de factura ucraniana, en el marco de la iniciativa "Build with Ukraine" ("Fabrica con Ucrania"), que implica la creación de una empresa conjunta capaz de producir miles de drones para fortalecer las capacidades defensivas de Kiev.

Además, entre los acuerdos figura una "inversión de varios cientos de millones de euros" para apoyar "a Ucrania en la financiación de las denominadas capacidades de 'ataque' en profundidad", según el comunicado.

Igualmente, entre los acuerdos alcanzados entre los Ejecutivos de Alemania y Ucrania se incluye el intercambio de datos generados en el campo de batalla por sistemas y equipos de fabricación ucraniana y alemana.

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Entre esos sistemas figuran los IRIS-T o las piezas de artillería móvil Panzerhaubitzer 2000 y RCH 155, fabricados en Alemania, y de sistemas digitales ucranianos como los llamados "Avengers" o "DELTA", entre otros.

"La cooperación germano-ucraniana permitirá a Ucrania defenderse mejor de los ataques rusos y acelerar la implementación de innovaciones en las Fuerzas Armadas", señaló el comunicado del Ministerio de Defensa de Alemania.

"Esta cooperación contribuye al desarrollo de capacidades industriales y a la innovación tecnológica en Alemania, lo que aumenta la seguridad del abastecimiento de las Fuerzas Armadas alemanas", agregó.

Los acuerdos militares entre Alemania y Ucrania fueron firmados por los titulares de Defensa de ambos países, Boris Pistorius, y Mijailo Fédorov, respectivamente, antes de que el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, y el canciller alemán, Friedrich Merz, comparecieran tras las consultas mantenidas por ambos Gobiernos en Berlín.